Attendorn – Kühlcontainer aufgebrochen und Getränke gestohlen

Attendorn – Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass ein auf dem Hof eines Getränkemarktes Am Eckenbach abgestellter Kühlcontainer von unbekannten Tätern mit Werkzeug aufgebrochen wurde.Der Kühlcontainer wurde am Samstagnachmittag verschlossen. Auf den ersten Blick wurde festgestellt, dass mehrere Kisten Bier fehlten. Obnoch weitere Gebinde gestohlen wurden, muss noch geprüft werden. Der Sachschaden liegt bei 500 EUR.

