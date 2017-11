Attendorn: Helikopter-Eltern im Streit mit der Lehrerin

Attendorn – Am Montag, 13.11.2017, zeigt die Konzertdirektion Landgraf um 20.00 Uhr in der Stadthalle Attendorn die Komödie „Frau Müller muss weg“ mit Claudia Rieschel und Gerit Kling in den Hauptrollen. Pointenreiche Dialoge nehmen das Thema Bildung und Chancengleichheit aufs Korn.

Lutz Hübner gilt derzeit als meistgespielter deutscher Gegenwartsdramatiker. Wieder einmal bestätigt er seinen Ruf, ein äußerst amüsanter und zugleich nachdenklicher Autor zu sein. Überraschende Pointen sorgen für Spaß und Unterhaltung und bieten dabei immer noch genug anregenden Stoff zum Nachdenken.

Foto: Oliver Fantitsch

In seinem neuen Spielplanhit haben fünf Elternvertreter einer vierten Grundschulklasse die Lehrerin Frau Müller (Claudia Rieschel) um eine Unterredung … weiterlesen »