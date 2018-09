Attendorn feiert Stadtfest im September

Vom Freitag, 7. September, bis Sonntag, 9. September 2018, ist es soweit: Attendorn feiert sein Stadtfest und verwandelt sich in eine bunte Partymeile mit Aktionen für Groß und Klein. Das Team des Stadtmarketings arbeitet seit einigen Jahren stetig an der Verbesserung des Konzeptes. So gibt es auch in diesem Jahr wieder einige Neuerungen.

Quelle: Hansestadt Attendorn

ERÖFFNUNG MIT FASSANSTICH

Das Stadtfest beginnt in diesem Jahr mit einer offiziellen Eröffnung und einem Fassanstich erstmalig bereits am Freitagabend um 18 Uhr auf dem Alten Markt. Direkt im Anschluss daran sorgt die bekannte Band „Maniac“ für einen gelungenen Auftakt in das Fest-Wochenende.

