Attendorn – Einbruch in Baumarkt

Attendorn – Am Montagmorgen wurde gegen 07:30 Uhr ein Einbruch in das Büro eines Baumarktes in der Straße Zum Kalkofen in Mecklinghausen festgestellt. Die unbekannten Täter verschafften sich am Wochenende gewaltsam Zutritt zu dem Büroraum, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Im Büro wurde ein Tresor aufgeflext und daraus ein Bargeldbetrag in Höhe von ca. 3.000 EUR gestohlen. Das Büro wurde zudem regelrecht verwüstet. Der Sachschaden beträgt 2.000 EUR.

