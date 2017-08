Attendorn – Bürgermeinung zum Thema Mobilität gefragt

Attendorn – Die Meinung der Bürgerinnen und Bürger rund um das Thema „Mobilität in Attendorn“ ist gefragt. Ab sofort können sich Interessierte aktiv mit Ideen und Anregungen einbringen.

Die Hansestadt Attendorn arbeitet an der zukunftsfähigen Stärkung der Wohn- und Lebensqualität. Unter anderem steht dabei das Thema Mobilität im Fokus, denn insbesondere die Anbindung der Dörfer an die Kernstadt über den öffentlichen Personennahverkehr ist im Vergleich zur Nutzung des eigenen Pkws begrenzt. Gleichzeitig spielt die Mobilität auch in Hinblick auf die Versorgung eine große Rolle. Ärzte, Handel und Gastronomie sowie Dienstleister müssen für alle Bürgerinnen und Bürger erreichbar sein.

Quelle: Hansestadt Attendorn

Zur Analyse … weiterlesen »