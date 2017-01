9. Attendorner Weihnachtsmarkt – Bummeln, Glühwein trinken und vorweihnachtliche Stimmung genießen

Vom 6. bis zum 15. Dezember 2013 findet der 9. Attendorner Weihnachtsmarkt auf dem „Alter Markt“ statt. Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes am Sonntag, 15. Dezember 2013, haben auch die Einzelhändler in der Stadt geöffnet.

Bereits seit dem Jahr 2005 ist der Attendorner Weihnachtsmarkt in Attendorn jährlich ein Magnet. Viele Besucher finden sich auf dem Marktplatz ein, um die tolle Stimmung und Atmosphäre im Schatten des Sauerländer Doms zu erleben.

In diesem Jahr findet der Attendorner Weihnachtsmarkt vom 6. bis zum 15. Dezember 2013 statt und lädt zum Bummeln, Glühwein trinken und Verweilen ein. Die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Wolfgang Hilleke findet am Freitag, 6. Dezember, 18.00 Uhr, statt. Die Musikschule Attendorn-Finnentrop begleitet die Eröffnung musikalisch. Außerdem wird der Nikolaus den Weihnachtsmarkt an diesem Abend besuchen.

Bild: Der kleine aber feine Attendorner Weihnachtsmarkt lockt jedes Jahr viele Besucher nach Attendorn.

Die Durchführung der Veranstaltung wird bereits seit vielen Jahren durch die Volksbank Bigge-Lenne eG finanziell unterstützt. „Wir sind als regionale Volksbank mit Attendorn fest verwurzelt. Ich freue mich, dass wir erneut zum Gelingen des Weihnachtsmarktes hier in Attendorn beitragen können“, betont Michael Griese vom Vorstand der Volksbank.

Ab 15.00 Uhr kann montags bis freitags an den rustikalen Holzhütten verweilt werden. Samstags und sonntags öffnet der Weihnachtsmarkt bereits um 11.00 Uhr.

Neben vielen Leckereien wird den Besuchern auch ein kleines Rahmenprogramm geboten. Vereine, Kindergärten und karitative Einrichtungen aus der Hansestadt werden zehn Tage lang den Weihnachtsmarkt bereichern. Zudem kommt der Nikolaus auch am Sonntag, 15. Dezember, 15.00 Uhr, zu Besuch auf den Weihnachtsmarkt.

Besonders die „Hütten des Attendorner Ehrenamtes“, deren Belegung täglich wechselt, locken mittlerweile viele Gäste an. In diesen haben Vereine, Schulen und andere Institutionen die Möglichkeit, sich und ihre Arbeit zu präsentieren.

Folgende Ehrenamtliche sind mit dabei: Hundesportclub Attendorn, Deutscher Kinderschutzbund, DLRG Attendorn, SGV Attendorn, Messdiener St. Johannes Baptist, KRA 2 Krankenhausrundfunk, Elternschaft Kindergarten St. Josef, DRK Kreisverband, Polnischer Elternverein, GHS Attendorn, Kindergarten St. Laurentius, Kindergarten St. Josef, Kindergartenverein Repetal, Kreativkreis Helden, DPSG Ennest, Jugendrotkreuz Attendorn, THW Attendorn, MGV Sauerlandia, BRH RHS Hundestaffel, Offene Ganztagsschule Sonnenschule.

In den übrigen zwölf Hütten werden die verschiedensten Produkte von Johannes Schmitz, Petra Hormes, Katharina Kutsche-Lewinski, Nadine Bieker, Sibylle Grüner,

Renate Klein, JVA Attendorn, Bärbel Kemmerich, Werner Hesse, Familie Nicolai,

Café Harnischmacher, Frey Buch & Papier, Sandra Rickelhoff, Arina Stamm,

Metzgerei Maiworm, Anette Boely, Alpinsportler Attendorn und Josef Schoppe angeboten.

Zusätzlich gibt es am 15. Dezember einen verkaufsoffenen Sonntag des Attendorner Einzelhandels von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Wer dann seine Weihnachtseinkäufe in Ruhe und schöner Atmosphäre verrichten möchte, ist in Attendorn bestens aufgehoben.

Quellennachweis: Sabrina Theilemann, Hansestadt Attendorn