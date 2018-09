2000er Party in der Stadthalle Attendorn

Die Hansestadt Attendorn veranstaltet erstmalig gemeinsam mit dem Olper Verein „Bigge brennt“ die „2000er Party feat. Hanse Beats“ in der Stadthalle Attendorn. Am Samstag, 15. September 2018 geht die Party ab 20.30 Uhr in die erste Runde. Der Vorverkauf läuft ab sofort.

„2000er Party feat. Hanse Beats“ heißt die neue Party, die am 15. September 2018 in der Stadthalle Attendorn steigen wird. Dahinter verbergen sich zwei Veranstaltungen aus Olpe und Attendorn, die sich zu einem ultimativen Event zusammengeschlossen haben.

Die „2000er Party“, bekannt aus Olpes guter Stube, war im vergangenen Jahr ein voller Erfolg. Neben der 2000er Party blickt der Veranstalter „Bigge … weiterlesen »