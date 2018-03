1. Attendorner Poetry Slam am 15. April in der Stadthalle

Attendorn – Erstmalig findet am Sonntag, 15. April 2018, ein Poetry Slam in der Stadthalle Attendorn statt. Ab 19 Uhr treten Autorinnen und Autoren mit ihren selbstgeschriebenen Texten zum Wettstreit gegeneinander an. Der Vorverkauf hat begonnen.

Poetry Slam ist ein Live-Literaturformat im weiten Feld zwischen Lyrik, Comedy, Kabarett und Prosa – wortgewaltig, vielfältig und interaktiv. Dank der Kooperation der beiden langjährigen und erfahrenen Slam-Veranstalter Andreas Klein (Poetry Slam Siegen) und Marian Heuser (World of WORDcraft Lüdenscheid) bekommt nun auch Attendorn seinen eigenen Poetry Slam. Mit dem Slogan “Road to NRW Slam 2018” gilt dieser Slam-Abend als eine der Vorentscheidungen für die … weiterlesen »