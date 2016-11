Attendorn – Der diesjährige Attendorner Weihnachtsmarkt findet wie in den vergangenen Jahren zwischen dem zweiten und dritten Advent auf dem „Alten Markt“ statt.

Zum bereits 12. Mal öffnen sich die Tore am Freitag, 2. Dezember 2016. Wie gewohnt endet der Markt nach zehn Tagen mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 11. Dezember 2016.

Das Konzept des Weihnachtsmarktes wurde in diesem Jahr überarbeitet. Die Erfahrungen und Anregungen der vergangenen Jahre wurden bei der Neukonzeptionierung berücksichtigt, so dass sich der beliebte Weihnachtsmarkt in Attendorn auch weiterhin aktuell und attraktiv präsentieren kann.

Die größte Veränderung wird die Anordnung der Hütten sein. Durch die Neuanschaffung einer zentralen Glühweinhütte … weiterlesen »