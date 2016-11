Weihnachtsbaum-Wunschaktion in den Sparkassen in Attendorn und Kirchhundem angelaufen

Attendorn/Kirchhundem – Kinderwünsche erfüllen ist einfach. Denn dafür gibt es die Weihnachtsbaum-Wunschaktion in den Sparkassen-Geschäftsstellen Attendorn und Kirchhundem. Ab sofort tragen dort die festlich geschmückten Weihnachtsbäume Karten mit Wünschen von benachteiligten Kindern aus dem Kreis Olpe in den Zweigen. Koordiniert wird die Aktion wie schon in den zurückliegenden Jahren von der Mutter-Kind-Hilfe in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem.

Quelle: Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

In Kirchhundem haben Kinder des Kindergartens Sankt Peter und Paul den Baum gemeinsam mit der Leiterin Manuela Lahme geschmückt. Artig sangen sie dazu das Lied „in der Weihnachtsbäckerei“. Auf die Frage ihrer Erzieherinnen, was man beim Betreten der Sparkasse denn sage, … weiterlesen »