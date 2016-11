Vorweihnachtliches Seniorentreffen in der Stadthalle Attendorn

Attendorn – Alle Senioren der Hansestadt Attendorn sind am Samstag, 3. Dezember 2016, zum traditionellen vorweihnachtlichen Seniorentreffen in die Stadthalle Attendorn eingeladen.

Bereits zum 33. Mal lädt die Hansestadt Attendorn mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem zu dieser alljährlich sehr beliebten Veranstaltung ein.

In diesem Jahr sorgen der Musikverein Helden, der Frauenchor „Klangwelten“ Ennest und die Regimentstöchter mit ihrem Showtanz für einen garantiert kurzweiligen Nachmittag in der vorweihnachtlich geschmückten Stadthalle. Darüber hinaus wird der Zauberkünstler „Schmitz-Backes“ durch seinen Auftritt mit Humor und Zauberkunst zur Unterhaltung beitragen. Die von Moderator Joachim Weidlich begleitete Veranstaltung beginnt um 15 Uhr, Einlass in die Stadthalle ist … weiterlesen »