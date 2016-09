Volksbank Bigge-Lenne präsentiert neue Crowdfunding-Plattform

Lennestadt/Kirchhundem/Attendorn/Finnentrop – Mit dem Internetportal „Viele schaffen mehr“ der Volksbank Bigge-Lenne geht ab 1. Oktober die erste Crowdfunding-Plattform für die Region online. Gemeinnützige Vereinen und Institutionen bietet sich damit eine völlig neue Möglichkeit zur Finanzierung ihrer Projekte.

„Viele Menschen haben tolle Ideen für die Gestaltung ihres Umfelds in der Gemeinde oder im Verein“, erläuterte Volksbank-Vorstand Bernd Griese bei der Vorstellung der Plattform: „Was aber oft fehlt, ist Geld zur Umsetzung dieser Ideen.“ Hier setzt Crowdfunding der Genossenschaftsbank an Bigge und Lenne an, die nach dem dreijährigen Vereinswettbewerb Zukunftsoffensive nach neuen Wegen suchte, um den Grundgedanken -Zukunft für Vereine und Region- fortzusetzen. … weiterlesen »