Tag der offenen Tür der Caritas-Tagespflegen in Attendorn, Olpe und Wenden

Kreis Olpe – Die Caritas-Tagespflegen in Attendorn, Olpe und Wenden laden bei einer schönen Tasse Kaffee und frisch gebackenen Waffeln zu einem Tag der offenen Tür am Samstag, 29.10.2016 von 14:30 bis 17:30 Uhr herzlich ein.

An diesem Nachmittag geben die Caritas-Tagespflegen in Attendorn, Olpe und Wenden Interessierten die Möglichkeit, den Tagesablauf einer Tagespflege kennen zu lernen.

Quelle: Caritas-Zentrum Olpe

Die Caritas-Tagespflegen werden von älteren Menschen mit unterschiedlichen und ganz individuellen Einschränkungen besucht. Durch Alltagstraining und Beschäftigungsangebote werden die Alltagskompetenzen gefördert, so dass die Tagespflegegäste so lange wie möglich zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung leben können. In den Caritas-Tagespflegen verbringen die Gäste