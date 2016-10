Moscow Circus on Ice in Attendorn

Attendorn – Am Donnerstag, 22. Dezember 2016, macht der Moscow Circus on Ice Halt in der Hansestadt. Mit im Gepäck haben sie ihr Jubiläums-Programm „Sensation“, das sie ab 19.00 Uhr in der Stadthalle Attendorn vorstellen werden. Der Vorverkauf hat begonnen.

Der Original Moscow Circus on Ice blickt auf eine lange Tradition zurück. Harte Arbeit, eiserne Disziplin und Perfektionismus wurden am 16. Oktober 1964 mit der weltweit allerersten Zirkus-Produktion auf Eis gekrönt. Der Moskauer Zirkus schrieb an diesem Tag die Geschichte: Von nun an gehorchte den talentierten Zirkusartisten nicht nur die Erde und die Luft, sondern auch ein weiteres Naturelement: das Eis!

Kategorie: Aktuell