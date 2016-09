Kindheit in der Nachkriegszeit: VHS Olpe plant und sucht Mitmacher

Kreis Olpe – Eine Ausstellung besonderer Art wird die Volkshochschule des Kreises Olpe in diesem Herbst im Weiterbildungszentrum realisieren. Im Mittelpunkt werden Situationen und Perspektiven von Kindern stehen: Die Kinder in der Nachkriegszeit hier bei uns in Deutschland und die Kindern zwischen Flucht und Vertreibung aktuell und weltweit. Zunächst und vor allem sollen Momente aus der jüngeren deutschen Geschichte, die fast schon aus dem Gedächtnis verschwunden sind, wieder präsent werden. „Besonders für die betroffene Generation der Nachkriegskinder wird die Ausstellung eine Fülle eigener Erfahrungen und Erinnerungen lebendig machen“, so VHS-Leiter Jochen Voß. „Allen, die die Jahre 1945 bis 1955 selbst … weiterlesen »