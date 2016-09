„Heimat erleben“ – Spiel, Spaß und Bühnenprogramm beim Stadtfest in Attendorn am 3. und 4. September

Attendorn – Das beliebte Attendorner Stadtfest am ersten September-Wochenende steht in diesem Jahr unter dem Motto „Heimat erleben“. Zwischen Hansenacht und dem Aktionstag des Einzelhandels ist das Stadtfest am 3. und 4. September die zweite Veranstaltung innerhalb des Attendorner Dreiklangs „Heimat genießen. Heimat erleben. Heimat shoppen“.

Rund um das Rathaus, in der Kölner Straße und in der Niedersten Straße findet eine Kirmes statt. Die Ennester Straße wird zur „Baustellenmeile“ die mit der Eröffnung der Parkpalette Feuerteich am Samstagvormittag um 10.00 Uhr startet. Da der Umbau der Ennester Straße am Montag, 5. September 2016, beginnt, wird das Stadtfest-Wochenende besonders über die geplante … weiterlesen »