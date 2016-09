Hausflohmarkt vom Krankenhausrundfunk Attendorn

Attendorn – Erstmals veranstaltet der Radiosender „KRA 2“ aus Attendorn zusammen mit Alfred Knebel von „Studio A“ einen Hausflohmarkt. Passend zum diesjährigen Stadtfest in Attendorn am ersten September-Wochenende gibt es ein vielfältiges und für einen Hausflohmarkt großes Angebot. Am 3. und 4. September findet der Flohmarkt jeweils in der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Antiquariat „Studio A“ von Alfred Knebel in der Kölner Straße 32 (über der Renault-Werkstatt) statt. Bei gutem Wetter findet der Flohmarkt zusätzlich auf dem Parkplatz davor.

Der Krankenhausrundfunk „KRA 2“ steht kurz vor einem Umzug aus dem ehemaligen Schwesternwohnheim neben der HELIOS-Klinik und wird … weiterlesen »