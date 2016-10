Gut getippt: Sparkassen im Kreis Olpe übergeben Preis an Gewinner des EM-Gewinnspiels

Attendorn, Kreis Olpe. Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft hatten die Sparkassen Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem, Finnentrop und Olpe-Drolshagen-Wenden auf der diesjährigen Berufsmesse ein EM-Gewinnspiel veranstaltet. Die Messebesucher waren aufgerufen, einen Tipp für den kommenden Europameister abzugeben.

Ibrahim Koc aus Attendorn hatte auf Portugal getippt und holte seinen Gewinn jetzt in der Sparkasse in Attendorn ab. Er freut sich über einen Kletterkurs für vier Personen in der Boulderhalle in Finnentrop. Den Preis übergaben stellvertretend für die Sparkassen im Kreis Olpe Kundenberaterin Christina Schlegel und Ausbildungsleiter Thomas Vahand.

Quelle: Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

