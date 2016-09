Freizeit ist Thema beim Fotowettbewerb im Kreis Olpe

Kreis Olpe – Die bunten Freizeitaktivitäten der Bürgerinnen und Bürger in den Städten und Gemeinden des Kreises stehen aktuell im Mittelpunkt des Fotowettbewerbes, den der Kreis Olpe anlässlich seines 200-jährigen Bestehens in Kooperation mit den heimischen Volksbanken realisiert. Bis Ende August können noch Bilder eingereicht werden aus den Freizeitwelten, die Hobbyfotografen gerade jetzt in der Urlaubszeit hier in der Region in der Luft, zu Land oder zu Wasser erleben oder vor die Linsen bekommen.

Eine Jury wählt aus den eingesandten Fotos (Querformat) fünf Monatssieger aus. Die Gewinner erhalten je einen Kinogutschein. Darüber hinaus haben sie damit die Chance im kommenden Jahr … weiterlesen »