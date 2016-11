Das „JuCa“ in Attendorn ist eröffnet

Attendorn – Am 12. November 2016 fand in der Hansestadt Attendorn die offizielle Eröffnung des Jugendcafés in der Niedersten Straße statt. Eine zusätzliche Party zur Eröffnung für alle Jugendlichen findet am Samstag, 26. November 2016, statt.

Endlich ist es soweit. Unter der Federführung des Jugendzentrums Attendorn wurde am Samstag, 12. November 2016, das Jugendcafé („JuCa“) in den Räumen der ehemaligen Bäckerei Becker in der Niedersten Straße eröffnet.

Alberto Zulkowski, Vorsitzender des Trägervereins für die offene Jugendarbeit in Attendorn, und Bürgermeister Christian Pospischil konnten zahlreiche Gäste zur Eröffnung begrüßen. Ein Dank galt der Einrichtungsberatung Astrid Clement, dem CJD und der Bäckerei König, die