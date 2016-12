Besondere Ehrungen beim Löschzug Attendorn

Attendorn – Auf der Jahresdienstbesprechung des Löschzugs Attendorn konnten kürzlich zwei Feuerwehrangehörige ganz besondere Jubiläen feiern.

So trat Franz-Josef Klöwer bereits am 01.04.1941 in die Attendorner Feuerwehr ein und ist damit 75 Jahre dabei.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Attendorn

Aber auch der zweite Jubilar, Alfred Kamp, feiert ein Jubiläum, das nur wenigen vergönnt ist. Seit immerhin 70 Jahren ist er bei den Männern im „Blauen Rock“. Beide gehören somit zu den Dienstältesten Feuerwehrleuten im Kreis Olpe. Sie erhielten eine Tageszeitung vom Tag des Eintritts in die Feuerwehr als Präsent für ihre langjährige Tätigkeit und Treue.

Attendorn’s Leiter der Feuerwehr, Georg Schüttler, dankte in … weiterlesen »