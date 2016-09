Barclay James Harvest live in Attendorn

Attendorn – Am Freitag, 25. November 2016, kommen Barclay James Harvest mit Original- und Gründungsmitglied John Lees nach Attendorn. Um 20.00 Uhr wird den Besuchern in der Stadthalle ein Mix aus den alten Klassikern, aber auch neuen Hits geboten. Der Vorverkauf hat begonnen.

Viele erinnern sich noch an das legendäre Konzert von Barclay James Harvest vor dem Reichstag in Berlin, zu dem 1980 über hunderttausend Fans pilgerten. Der Mitschnitt dieses Konzerts „Berlin – A Concert for the People" entwickelte sich zum Kassenschlager und unterstreicht bis heute den Kultstatus der Band. Im Jahre 1987 hatte die Band die Ehre, als erste westliche