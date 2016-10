Attendorner löst Facebook-Gewinn ein

Aufgeregt rutscht Joachim Mans auf dem Zahnarztstuhl hin und her. Dann greift er zum blauen Plastikbecher, spült seinen Mund, spuckt das Wasser ins Becken und wischt sich seinen Mund mit einem weißen Papiertuch ab. Er strahlt über das ganze Gesicht. Joachim Mans kann sein Glück noch immer nicht fassen. Schon bald wird sein sehnlichster Wunsch tatsächlich in Erfüllung gehen. Der Attendorner wird endlich wieder ein saftiges Schnitzel kauen können. Jahrelang musste Mans auf sein Lieblingsgericht verzichten. Der Grund ist sein marodes Gebiss. Dem 49jährigen Berufskraftfahrer fehlen insgesamt 14 Zähne, darunter auch die für den Kauprozess so wichtigen Backenzähne.

