Attendorn stärkt das Ehrenamt

Attendorn – Mit weiteren attraktiven Angeboten stärkt die Stadtverwaltung das Ehrenamt in der Hansestadt Attendorn. So werden die Zugangsvoraussetzungen für die Ehrenamtskarte vereinfacht. Darüber hinaus bietet die Hansestadt Attendorn ab sofort den „Engagementnachweis Nordrhein-Westfalen“ an.

Bereits seit einigen Jahren bietet die Hansestadt Attendorn ihren ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern die „Ehrenamtskarte NRW“ an. Mit dieser „goldenen Karte“ im Scheckkartenformat kommen ehrenamtlich engagierte Personen in den Genuss von öffentlichen und privaten Angeboten in Attendorn und Umgebung, aber auch in ganz Nordrhein-Westfalen.

Der Hauptausschuss der Hansestadt Attendorn hat kürzlich eine Anpassung der Zugangsvoraussetzungen für die Ehrenamtskarte beschlossen. In Zukunft kann jede Bürgerin und jeder