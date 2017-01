Attendorn: Öffentlichkeitsfahndung: Handy und Geldbörse mit EC-Karte gestohlen

Attendorn – Am 28. Oktober 2016 entwendete ein bislang unbekannter Dieb in einem Attendorner Supermarkt die Geldbörse einer 72-jährigen Kundin. Unmittelbar nach der Tat hob der Täter mit zwei EC-Karten, die sich im Portemonnaie der Geschädigten befanden, an einem Geldautomaten einer Bankfiliale in Attendorn insgesamt 2.000 Euro ab. Der Tatverdächtige wurde beim Geldabheben in der Bankfiliale von der Überwachungskamera aufgenommen. Das Foto zeigt einen jungen Mann mit Drei-Tage-Bart und südländischem Aussehen, der einen dunklen Kapuzen-Pulli sowie eine schwarze Base-Cap trägt. Die Polizei fragt: Wer erkennt den Tatverdächtigen auf dem Foto der Überwachungskamera? Sachdienliche Hinweise erbeten an das Kriminalkommissariat 2 in … weiterlesen »