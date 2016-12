Attendorn – Nach dem Umzug geht es nun im neuen Studio und einem neuen Sendeplatz weiter

Attendorn – Der Umzug vom alten Studio im Haus 2 (ehem. Sr. Wohnheim) an der Hansastraße, in die neuen Räumlichkeiten im Haupthaus (alte Backstube) ist „wenn auch noch nicht ganz“ getan. Was hier alles bewegt werden musste, ist schon der Wahnsinn „so Rainer Müller“. Allein ca. 50 000 Schallplatten mussten transportiert werden ohne den ganzen anderen Krempel der sich in 15 Jahren in den alten Räumlichkeiten angesammelt hatte.

Quelle: Hansestadt Attendorn

Nun geht es aber weiter. Die erste Sendung nach dem Umzug findet am 24. Dezember statt. Die Weihnachtssendung am Heiligen Abend ist in jedem Jahr das Highlight vom Krankenhausfunk. In diesem … weiterlesen »