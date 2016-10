Attendorn: Johanniter Freizeitangebot für Senioren

Attendorn – Am Mittwoch, den 19. Oktober 2016 um 14:30 Uhr findet in den Räumen der Johanniter in der Ennester Str. 9 wieder der Johanniter-Treffpunkt Attendorn statt.

Beim gemeinsamen Kaffeetrinken stellt Carmen Günther, Leiterin Servicezentra-le/Hausnotruf die Hausnotruf–Sicherheitswochen der Johanniter vor.

Mit dem Alter wächst oft die Sorge, ob man sich im eigenen Zuhause noch sicher fühlen kann. Viele Senioren plagt die Vorstellung, in eine Notlage zu geraten und keine Hilfe rufen zu können. Der Johanniter-Hausnotruf kann diese Ängste nehmen: Mit einem kleinen, trag-baren Sender ermöglicht er schnelle Hilfe auf Knopfdruck, auch wenn gerade kein Telefon greifbar ist.

Quelle: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

