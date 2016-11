Attendorn: Einseitige Sperrung der Bahnhofstraße für einen Tag

Attendorn – Am Montag, 21. November 2016, wird die stadteinwärts führende Fahrspur der Bahnhofstraße vor dem „Allee Center“ in Attendorn in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr gesperrt.

Aufgrund von Bauarbeiten in den Geschäftsräumen der Bahnhofstraße 1 werden auf der stadteinwärts führenden Fahrspur der Bahnhofstraße Baumaterial und Maschinen abgeladen und gelagert. Die Hansestadt Attendorn hat sich für die einseitige Straßensperrung entschieden, um damit Verschmutzungen oder sogar Beschädigungen auf dem gepflasterten Vorplatz des „Allee Centers“ zu vermeiden.

Quelle: Hansestadt Attendorn

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, auf andere Straßen auszuweichen. Die Hansestadt Attendorn bittet alle Verkehrsteilnehmer auch im Namen des bauausführenden Unternehmens um Verständnis für die … weiterlesen »