Attendorn – Der Abfallkalender 2017 ist veröffentlicht: In gedruckter Form, zum Herunterladen oder Online

Attendorn – Der Abfallkalender der Hansestadt Attendorn für das Jahr 2017 ist veröffentlicht. Zudem kommt es in diesem Jahr aufgrund der Weihnachtsfeiertage noch zu Verschiebungen bei der Müllabfuhr.

In gedruckter Form wird der Abfallkalender für das kommende Jahr mit dem Sauerlandkurier am 14. Dezember 2016 an alle Haushalte im Stadtgebiet verteilt.

Quelle: Hansestadt Attendorn

Haushalte, die auf diesem Weg versehentlich keinen Abfallkalender erhalten, können diesen an der Information des Attendorner Rathauses bekommen.

Zudem kann der Abfallkalender wie gewohnt in der Rubrik „Bauen & Wohnen“ auf der Homepage der Hansestadt Attendorn www.attendorn.de heruntergeladen werden. Die Abfuhrtermine und sämtliche Onlineformulare gibt es zudem über die Homepage … weiterlesen »