Advent im Attendorner Kinderclub

Attendorn – Auch im Attendorner Kinderclub wird es langsam weihnachtlich. Um die Vorfreude auf Weihnachten zu steigern, bietet der Kinderclub in den nächsten Wochen in den adventlich geschmückten Räumen einige Aktionen an.

Am Samstag, 3. Dezember 2016, wird im Kinderclub während der Wochenmarktzeit von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr Baumschmuck schon mit den ganz kleinen Besuchern gebastelt. Aber auch Schulkinder haben die Möglichkeit, an diesem Tag ihrer Fantasie und Kreativität freien Lauf zu lassen. Das alles wird versüßt mit weihnachtlichem Gebäck und warmen Tee. Das Spielen kommt natürlich auch nicht zu kurz. Zum Abschluss bekommt jedes Kind einen kleines echtes Minibäumchen … weiterlesen »